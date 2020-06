L’emergenza coronavirus ha rilanciato un’ondata «preoccupante» di disinformazione e «teorie del complotto», una «pazzia» che minaccia di ostacolare la corsa verso un vaccino. Lo ha detto Bill Gates, super donatore privato dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e protagonista oggi del vertice digitale dell’Alleanza Gavi ospitato dal governo britannico: appuntamento presieduto in videoconferenza dal premier Boris Johnson alla presenza di 35 capi di Stato e di governo (per l’Italia, Giuseppe Conte), 50 Paesi, organismi internazionali e figure del business privato che mira a raccogliere 7,4 miliardi di dollari per la ricerca sulle vaccinazioni in generale e 2 miliardi contro la COVID-19.

«Quando eventualmente avremo un vaccino (anti-coronavirus) - ha detto il miliardario Usa fondatore di Microsoft a Bbc Radio 4 - bisognerà vaccinare oltre l’80% della popolazione per avere l’immunità di gregge. Ma se la gente sente che è tutto un complotto, o che i vaccini sono il male, non si vaccinerà. E questa malattia continuerà a uccidere le persone».

Gates ha evocato il cospirazionismo e le «fake news, accentuati dagli strumenti digitali», come un fenomeno «inquietante». «Sono alquanto sorpreso che sia in parte concentrato su di me», ha proseguito: «Noi mettiamo semplicemente sul piatto soldi per essere degli strumenti, firmiamo assegni in bianco alle società farmaceutiche e abbiamo un sacco di esperti di farmacologia intelligenti nella nostra fondazione (la Bill and Melissa Gates Foundation) che sono considerati intermediari onesti tra governi e aziende per aiutare a individuare il miglior approccio» nella ricerca.

La necessità di una vasta cooperazione internazionale sui vaccini appare d’altronde cruciale anche nel discorso di saluto di Johnson al vertice Gavi, in parte anticipato da Downing Street: «Spero che questo summit - le parole del premier britannico - sia un momento in cui il mondo possa fare fronte comune per unire l’umanità contro la COVID-19. Mi appello all’unità per rafforzare questa alleanza che salva vite umane e inaugurare una nuova era di cooperazione globale nella sanità».

Il Regno Unito, salito al primo posto in Europa e al secondo al mondo dopo gli Usa per numero di morti da coronavirus in cifra assoluta, sullo sfondo di accuse di ritardi nella gestione iniziale della pandemia rivolte all’esecutivo Tory, si è tuttavia collocato - su spinta dello stesso Johnson, reduce da un drammatico contagio personale - come capofila nella ricerca sul vaccino: grazie a un progetto dell’Università di Oxford (in partnership con l’azienda italiana Advent Irbm di Pomezia) finanziato dal governo di Londra giunto finora al livello di sperimentazione più avanzata nel pianeta. Si presenta inoltre al vertice di casa come maggior contributore mondiale dell’Alleanza Gavi, con stanziamenti portati a 1,85 miliardi di euro.

