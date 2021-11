Il numero di morti da COVID e i contagi potrebbero calare in modo deciso ai livelli dell’influenza entro la metà del 2022 a patto che non emergano nuove varianti. Lo afferma Bill Gates in un’intervista a Bloomberg. «I vaccini sono una buona notizia e i problemi delle forniture saranno per la maggior parte risolti alla metà del prossimo anno», spiega Gates osservando come fra i vaccini e le cure orali il numero dei decessi è destinato a calare in modo significativo.