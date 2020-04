Bill Gates pronto a finanziare le spese per il vaccino

Bill Gates è pronto a dare il proprio contributo nella lotta al coronavirus. Il co-fondatore di Microsoft, da anni in campo per sostenere progetti filantropici, ha ammesso in un’intervista al Times che la pandemia da coronavirus ha verificato il suo «peggiore incubo» e ribadisce il suo impegno a contribuire nella ricerca di un vaccino, menzionando in particolare le ricerche attualmente in corso presso l’Università di Oxford: «Le risulteranno efficaci le finanzierò».