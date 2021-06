Negli ultimi mesi gli Stati Uniti hanno visto un massiccio aumento di migranti e richiedenti asilo provenienti dall’America centrale al confine meridionale, e proprio come avveniva durante la presidenza di Donald Trump, anche l’amministrazione di Joe Biden è finita al centro delle polemiche, in particolare per i centri di detenzione dei minori.

Dall’indagine è emerso che bambini e adolescenti vivono in condizioni allarmanti: ci sono state accuse di abusi sessuali, epidemie di COVID e pidocchi, un bambino in attesa di cure mediche è stato trascurato per ore. Inoltre, pur se in generale il cibo viene definito commestibile, un 15.enne ha rivelato di essere stato nutrito con carne quasi cruda. «A volte il pollo aveva il sangue, la carne era molto rossa - ha spiegato -. Avevamo troppa fame e l’abbiamo mangiata, ma poi ci siamo sentiti male».