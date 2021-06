Un bambino di 10 anni è morto annegato nel Big Sioux River, in South Dakota, per salvare la sorellina che era caduta nel fiume. Secondo quanto riportato dai media Usa il bimbo, Ricky Lee Sneve, stava facendo una gita per il fine settimana quando due dei suoi fratelli sono finiti in acqua. «Il padre è saltato dentro e Ricky lo ha seguito per salvare sua sorella Chevelle», ha raccontato la madre, Nicole Eufers, dicendo che il figlio ha insegnato loro ad «amare e apprezzare la vita».