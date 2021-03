Birmania, almeno 149 uccisi da inizio febbraio

È salito ad almeno 149 morti il macabro bilancio delle persone uccise in Birmania (Myanmar) dall’inizio delle proteste contro il colpo di stato del primo febbraio. Lo ha denunciato oggi a Ginevra l’Alto commissariato dell’Onu per i diritti umani, precisando che si tratta di un dato prudente.

«Ci sono molte altre segnalazioni di ulteriori uccisioni che non siamo stati ancora in grado di confermare», ha detto la portavoce Ravina Shamdasani.

In Birmania, le forze di sicurezza «hanno utilizzato la forza letale in modo sempre più aggressivo contro manifestanti pacifici e continuano ad arrestare e detenere arbitrariamente persone in tutto il paese» con oltre 2’084 persone incarcerate, ha riferito la portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani.