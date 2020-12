Il museo è stato inaugurato nel 2016 - a pochi mesi di distanza dalla fine del mandato di Blatter, dimessosi l’anno prima in seguito a diversi scandali - e chiuso solamente un anno dopo. Il costo totale del progetto ammonta a 500 milioni di franchi: ben 360 milioni per un contratto di locazione con scadenza nel 2045, a cui si aggiungono 140 milioni spesi dagli ex vertici del calcio mondiale per la ristrutturazione e il rinnovamento dell’edificio - non di proprietà della FIFA - che si trova nel quartiere Enge, nel centro di Zurigo. In dettaglio, la «Haus zur Enge» è un edificio di dieci piani con 3’000 m2 di superficie espositiva, spazi per eventi, strutture di ristorazione, 34 appartamenti e uffici per circa 140 dipendenti.