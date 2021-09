Blinken ha poi ricordato che Trump acconsentì al rilascio di 5000 talebani, comandanti compresi. Da lui e dalla sua amministrazione, ha aggiunto, «abbiamo ereditato una deadline, non un piano per il ritiro». Il segretario di stato ha anche riferito che quando Biden si insediò il programma per i Siv, i visti speciali di immigrazione per gli afghani alleati, era «fondamentalmente in stallo».