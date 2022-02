Il segretario di Stato americano Antony Blinken e i ministri degli Esteri del Giappone e della Corea del Sud si sono impegnati a collaborare per scoraggiare un’ulteriore escalation russa lungo il confine con l’Ucraina.

Blinken, il ministro degli Esteri giapponese Yoshimasa Hayashi e il ministro degli Esteri sudcoreano Chung Eui-yong hanno sottolineato «l’importanza fondamentale» di una forte cooperazione tra i loro Paesi per la stabilità regionale, in una dichiarazione congiunta dopo i colloqui alle Hawaii. I ministri hanno anche assicurato il loro «incrollabile sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina».

Quanto alla minaccia rappresentata da Pyongyang, Blinken e i suoi omologhi hanno espresso «profonda preoccupazione per la natura destabilizzante» dei recenti lanci di missili balistici, invitando la Corea del Nord ad impegnarsi nel dialogo.

«È chiaro a tutti noi che Pyongyang è in una fase di provocazione», ha detto Blinken in una conferenza stampa congiunta sottolineando che Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud stanno lavorando a stretto contatto per «raggiungere la completa denuclearizzazione e una pace duratura nella penisola coreana».