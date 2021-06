C’è sintonia, «un allineamento di valori», quasi parlano all’unisono il ministro italiano Luigi Di Maio e il segretario di Stato americano Antony Blinken, che insieme presiedono la conferenza ministeriale della Coalizione anti-Daesh alla nuova Fiera di Roma, la prima dopo 2 anni di pausa, con le delegazioni di 80 Paesi.

La seconda giornata del segretario di Stato USA in Italia è dedicata soprattutto alla lotta all’ISIS, ma anche agli incontri con il presidente Sergio Mattarella e il premier Mario Draghi, e all’udienza con il Papa in Vaticano.

L’occasione anche per ribadire la visione atlantista dell’Italia - nonostante gli accordi commerciali con la Cina - come fedele alleato degli Stati Uniti, in guerra (politica) col nemico cinese, sulla scia del faccia a faccia tra Joe Biden e Draghi al G7 in Cornovaglia.

Lo Stato Islamico è scomparso dai media e dal terreno, perlomeno in Siria e Iraq, nonostante restino ancora sacche di resistenza dove l’applicazione estremistica e ideologica della sharia torna a rialzare la testa.

«Daesh è stato sconfitto nella sua dimensione territoriale, ma non è stato sradicato» - ha avvertito il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio -. Per questo l’Italia, con oltre 800 unità dislocate tra Iraq e Kuwait, continuerà a mantenere in Iraq, nel rispetto della sovranità irachena e in pieno accordo con Baghdad, un significativo contingente militare».

Parole in linea con la visione americana nel giorno in cui Washington ha lanciato nuovi raid contro milizie filoiraniane al confine tra l’Iraq e la Siria. Attacchi che hanno fatto infuriare il premier iracheno, Mustafa Al Khadimi, per la «flagrante violazione» della sovranità territoriale del suo Paese.

Secca la replica di Blinken dalla conferenza stampa a Roma: «Con quelle azioni abbiamo dimostrato che il presidente Biden è pronto ad agire e a difendere gli interessi nazionali. Speriamo che il messaggio sia chiaro».

Ma a preoccupare adesso è soprattutto il tentativo dell’ISIS di allargarsi in Africa, attraverso le sue ramificazioni locali, destabilizzando Paesi cruciali per l’Europa, soprattutto nel Sahel, da dove partono la maggior parte dei migranti che sperano di attraversare il Mediterraneo e dove è già schierato un contingente internazionale per sostenere in particolare il Mali a combattere i jihadisti, ora che la Francia ha deciso di ridimensionare la propria presenza militare nella regione.

«L’Italia farà la propria parte, impegnandosi per la pace, la stabilità e lo sviluppo sostenibile anche in quest’area, prioritaria per la nostra politica estera», ha detto Di Maio proponendo la creazione di un Gruppo di lavoro che si concentri sul contrasto allo Stato islamico nel continente africano.

Proposta accolta con «forte sostegno» dagli Stati Uniti che riconoscono all’Italia «una leadership» nell’affrontare «le sfide comuni al centro dell’agenda globale». «Un allineamento di valori» tra Italia e Usa «per i diritti umani e la democrazia», ha sottolineato Blinken.

Sulla Libia ci si è soffermati negli incontri che il segretario di Stato USA ha avuto con il premier Draghi a Palazzo Chigi e con il presidente Mattarella al Quirinale, con quest’ultimo che ha definito «centrale per gli equilibri del Mediterraneo e per la politica estera e di sicurezza dell’Italia» il dossier.

In serata Di Maio e Blinken si sono spostati a Bari per la cena inaugurale del G20 Esteri e Sviluppo che entrerà nel pieno dei lavori domani a Matera. Il ministro cinese Wang Yi, impegnato a Pechino per il centenario del PCC, parteciperà tuttavia solo in videoconferenza, evitando così al padrone di casa l’eventuale imbarazzo di un incontro sgradito all’inviato americano.

