(Aggiornata alle 00:46)

Le reazioni di Blinken

«Aumenteremo le sanzioni se la Russia continua l’escalation con le sue mosse contro l’Ucraina»: lo ha detto il segretario di stato americano Antony Blinken, ribadendo che USA e gli alleati sono uniti di fronte all’aggressione di Mosca. E ha aggiunto che l’aggressione russa all’Ucraina e «la più grande minaccia alla sicurezza europea dalla seconda guerra mondiale».

Il segretario di stato americano ha annullato l’incontro con il ministro degli esteri Serghiei Lavrov previsto per giovedì che, ha ricordato, era subordinato al fatto che non ci fosse una invasione russa dell’Ucraina. «Ora non ha senso», ha detto, precisando di essersi consultato prima con gli alleati.

Summit Biden-Putin? «Solo con de-escalation»

Joe Biden non ha intenzione di partecipare ad un summit con Vladimir Putin. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki poco dopo che il segretario di stato USA Antony Blinken ha cancellato l’incontro con il ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov, previsto per giovedì. «La diplomazia non può avere successo a meno che la Russia non cambi corso», ha aggiunto, ponendo come condizione per un summit tra i due leader la «de-escalation» russa, «che significa muovere le truppe».

Guterres: «La Carta ONU non è un menu à la carte»

«I principi della Carta ONU non sono un menu à la carte. Non possono essere applicati selettivamente. Gli Stati membri li hanno accettati tutti e devono applicarli tutti». Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres commentando la decisione della Russia di riconoscere il Donbass. Con i giornalisti si è detto «profondamente turbato dagli ultimi sviluppi riguardanti l’Ucraina».

Trudeau invia altre truppe ai Paesi Baltici

Il premier canadese Justin Trudeau ha annunciato, oltre a sanzioni economiche contro la Russia per la crisi ucraina, anche l’invio di più truppe nell’Europa orientale. Trudeau ha spiegato che sino a 460 militari saranno mandati in Lettonia e nella regione per rafforzare il fianco orientale della NATO.

