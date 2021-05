I senatori repubblicani al Congresso americano hanno bloccato l’istituzione di una commissione di inchiesta sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio scorso. Una vittoria per l’ala pro-Trump del partito.

Il voto finale in Senato ha visto 54 voti contrari alla commissione e 35 a favore, con sei repubblicani che si sono uniti ai democratici nel sostenere l’inchiesta. Undici senatori non hanno partecipato al voto. La soglia per il passaggio della legge era quella di 60 voti a favore.