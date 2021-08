Bloccata nel fango su un ghiacciaio, è salva

Paura la scorsa notte per una donna rimasta bloccata, con le gambe sprofondate nel fango, sul ghiacciaio dei Forni a 2600 metri di quota, in Valtellina, in una zona a sud della Val Müstair, la grigionese Val Monastero. L’allarme è stato dato verso le 18.00 e i soccorsi sono terminati otto ore dopo.

Le squadre sono partite e hanno cominciato a perlustrare la zona nel punto in cui si presumeva potesse trovarsi la donna, ma di lei non c’era traccia. Verso le 20.00, per scrupolo e come ultimo tentativo prima di sospendere le ricerche, che sarebbero poi riprese oggi all’alba, hanno setacciato anche la parte più in alto, fino alla bocca del ghiacciaio e lì hanno sentito delle grida. L’escursionista aveva sbagliato sentiero e mentre attraversava un torrente si è ritrovata con le gambe completamente bloccate da una massa di fango molto denso, sotto la pioggia forte. I soccorritori hanno cominciato a liberarla con l’aiuto di piccole pale e anche a mani nude, data la delicatezza dell’operazione. Alla fine la 56enne è stata salvata e portata con la barella fino a valle, dove c’era l’ambulanza per il trasporto in ospedale. L’intervento si è concluso alle 2 di notte.