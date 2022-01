I vigili del fuoco sono intervenuti nel centro di Torino per una mansarda di un palazzo in fiamme. Ci sarebbe stata un’esplosione e il cedimento del tetto. I pompieri hanno soccorso due persone coinvolte nell’incendio e le hanno affidate alle cure del servizio sanitario. Ancora non si conoscono le loro condizioni. Il fumo si è alzato nel cielo ed è visibile anche a distanza.