La colchicina, il farmaco contro la gotta proposto nelle prime fasi della pandemia come possibile trattamento contro Covid-19, non offre benefici in termini di riduzione del rischio di aggravamento della malattia né di morte.

Lo studio è stato condotto in 42 centri argentini e ha coinvolto circa 1.279 pazienti ricoverati per Covid; la metà di essi, oltre al trattamento standard, ha ricevuto la colchicina. Dopo 28 giorni i ricercatori non hanno osservato differenze sostanziali tra i due gruppi: il 25% dei pazienti trattati con colchicina ha avuto bisogno della ventilazione meccanica contro il 28,8% di quelli che hanno ricevuto solo le cure convenzionali; è deceduto il 20,5% dei trattati con il farmaco anti-gotta contro il 22,2% di quelli con il trattamento standard. Differenze troppo esigue per potere essere considerate significative.