Il Regno Unito del dopo Brexit ha investito tutto il suo prestigio su Glasgow. Vuole poter dire che il paese, finalmente libero dai lacci della Ue, ha forgiato un accordo storico. Nella notte, la presidenza della Cop diffonderà la prima bozza del documento finale, sulla quale i governi dovranno fare le loro osservazioni. «Ho chiesto ai negoziatori di fare presto», dice Sharma. E domani a Glasgow arriverà il primo ministro britannico Boris Johnson, per usare tutto il suo peso politico per evitare un accordo al ribasso.

La ricerca che fa più rumore è quella di Carbon Action Tracker, una iniziativa di due centri di ricerca tedeschi, Climate Analytics e NewClimate Institute, finanziati anche dai governi di Berlino e Londra. Con gli impegni presi a Glasgow per il 2030, la temperatura salirà di 2,4 gradi dai livelli pre-industriali nel 2100. E con le politiche attuate al momento dai governi (non quelle promesse a Glasgow), al 2100 il riscaldamento sarebbe di 2,7 gradi.

Il rapporto non è così pessimista come sembra. Se venissero attuati gli impegni per zero emissioni nette presi da Usa e Cina (Usa al 2050 e Cina al 2060), il riscaldamento al 2100 si fermerebbe a 2,1 gradi. E attuando tutti gli impegni per zero emissioni nette presi a Glasgow (compreso quello dell’India al 2070), al 2100 si scenderebbe a +1,8 gradi.