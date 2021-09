Il primo ministro britannico Boris Johnson ha sottolineato ieri sera l’«immensa importanza» del rapporto tra Regno Unito e Francia e l’amore «inestirpabile» di Londra per Parigi, di fronte alla furia francese per l’annuncio di una partnership strategica tra Washington, Canberra e Londra.

Il Regno Unito e la Francia hanno «un rapporto molto amichevole» e di «immensa importanza», ha detto Johnson ai giornalisti a bordo dell’aereo che lo stava portando a New York, secondo l’agenzia di stampa britannica Press Association. «Il nostro amore per la Francia è inestirpabile», ha affermato.

Gli Stati Uniti, l’Australia e il Regno Unito hanno annunciato mercoledì una partnership strategica per contrastare la Cina, chiamata Aukus, che comprende la fornitura di sottomarini americani a Canberra. «Questa partnership non vuole assolutamente essere a somma zero, non vuole essere escludente - ha detto Johnson durante il viaggio che lo porterà a partecipare all’assemblea generale dell’ONU e a incontrare il presidente americano Joe Biden alla Casa Bianca -, è qualcosa di cui nessuno deve preoccuparsi e in particolare non i nostri amici francesi».