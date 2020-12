Il governatore dello stato di Katsina, Aminu Bello Masari, ha scritto su Twitter che i rapitori «hanno contattato il governo» e sono in corso «colloqui» per liberarli. Diversi genitori che speravano si trattasse solo di un rapimento a scopo di estorsione come molti che avvengono in zona su scala minore, sono però pessimisti circa una rapida liberazione: i Boko Haram non sono infatti criminali comuni ma fanatici ideologizzati.