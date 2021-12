La notizia irrompe a metà mattina a Bologna, tra i tavolini dei bar in zona universitaria, nei corridoi del rettorato, nelle stanze del Comune che lo ha fatto proprio cittadino e che da quasi due anni espone lo stendardo giallo che ne chiede la libertà.

Patrick Zaki scarcerato, benché non assolto. Dallo stupore iniziale, come un lento ma inesorabile tsunami, il boato di gioia dall’Egitto contagia l’Italia intera ma soprattutto Bologna che ora, più che mai, aspetta il suo studente a braccia aperte e col cuore colmo di speranza. Con prudenza, doverosa perché la fase è ancora troppo delicata, e con l’impegno a non mollare la mobilitazione.

«È la notizia che tanto aspettavamo, speriamo presto di poterlo riabbracciare qui a Bologna», commenta il sindaco Matteo Lepore, che invita a non vanificare gli sforzi finora profusi per tenere alta l’attenzione sul caso di Patrick. La scarcerazione deliberata oggi al tribunale egiziano di Mansoura «ci dà una speranza concreta dopo tantissimi mesi con il fiato sospeso - sottolinea il primo cittadino - ma dobbiamo allo stesso tempo continuare ad essere prudenti, perché è stato un periodo lungo questo, di attesa».

Il rettore dell’Università di Bologna, Giovanni Molari, rimarca il «primo segnale positivo» che su Zaki arriva dall’Egitto in quasi due anni, ma «non è finita», «oggi siamo pieni di gioia ma continueremo a lottare e a farci sentire fino a quando non potremo accogliere nuovamente Patrick a Bologna». Stesso messaggio da Rita Monticelli, oggi consigliera comunale, coordinatrice del master europeo in studi di genere che Zaki frequentava. La prima bella notizia «dopo due anni di sofferenza e privazione della libertà», esulta il presidente di Regione Stefano Bonaccini: «È un primo spiraglio, ma non ci basta».

Il processo è ancora in corso, con la nuova udienza fissata al primo febbraio prossimo, praticamente a due anni dall’arresto del ricercatore. E c’è soprattutto da capire cosa succederà a Patrick nelle prossime ore. Pur nella grande gioia del momento, la domanda che tutti si fanno è se e quando Patrick potrà salire su un aereo e tornare in Italia.

Intanto «a casa», in piazza Verdi a Bologna, nel cuore della zona universitaria che Patrick frequentava coi colleghi del master Gemma, gli studenti dell’Alma Mater lo aspettano. E già prefigurano la grande festa che ci sarà per il suo rientro, magari in piazza Maggiore suggerisce qualcuno. Dopo 22 mesi di prigione, di continui rinvii, di un processo con capi di accusa terribili, di immagini e appelli strazianti dal carcere di Tora, i più restano ovviamente coi piedi per terra.

«È una notizia bellissima, ma scarcerazione non significa liberazione e mi auguro che la giustizia faccia il suo corso nel più breve tempo possibile. Noi lo aspettiamo a casa», dice Maria Luce, studentessa di Filosofia. «La libertà bene primario e Bologna è una città che lo insegna al meglio», aggiunge Rossella, di Psicologia. «Ora è il governo che deve agire», incalza Francesco di Filosofia.

Di sicuro non si smetterà di parlare di Patrick, di chiedere che sia libero, finché non sarà davvero fuori dall’incubo.

