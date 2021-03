Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha annunciato un rimpasto di governo che vede cambi in sei ministeri chiave del suo esecutivo. Dopo le dimissioni dei ministri degli Esteri, Ernesto Araujo, e della Difesa, generale Fernando Azevedo e Silva, Bolsonaro ha deciso di sostituire i ministri della Giustizia, della Casa civile, dell’Avvocatura generale dello stato e alla Segreteria di governo.

Il rimpasto avviene in un momento difficile per il governo Bolsonaro, alle prese con una grave crisi sanitaria causata dalla nuova ondata di Covid-19, provocata dalla variante di Manaus. Il capo dello stato è fortemente criticato da molti governatori e sindaci di importanti città per la gestione caotica e insufficiente della pandemia.