Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha firmato un decreto di indulto di Natale i cui beneficiari sono per la maggior parte poliziotti condannati per omicidio.

La Gazzetta ufficiale brasiliana ha pubblicato oggi il decreto presidenziale che determina il rilascio dei prigionieri, che quest’anno sono principalmente funzionari di polizia condannati per omicidi colposi.

La risoluzione specifica che i destinatari dell’indulto sono agenti che, mentre erano fuori servizio, hanno ucciso sospettati «con lo scopo di eliminare un pericolo per sé stessi o per gli altri».

L’indulto è stato destinato anche ad alcuni militari accusati di aver ucciso persone in operazioni per garantire la legge e l’ordine nelle quali i governi degli stati brasiliani chiedono il sostegno delle forze armate, come è accaduto a Rio de Janeiro lo scorso anno.