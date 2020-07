Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è ancora positivo alla COVID-19: lo ha confermato l’ulteriore tampone cui si è sottoposto ieri dopo aver scoperto di aver contratto la malattia lo scorso 7 luglio. Il capo dello Stato aveva detto di sperare nella negatività del test, per poter tornare alla «normalità». È quindi saltato anche il viaggio che aveva in programma di fare questo venerdì nel Piauì, uno degli Stati del nord-est brasiliano. Due giorni fa, anche il neo ministro della Pubblica Istruzione, Milton Ribeiro, e quello della Cittadinanza, Onyx Lorenzoni, avevano annunciato di essere stati infettati dal nuovo coronavirus. A marzo Bolsonaro aveva effettuato tre test, poi risultati tutti negativi, dopo essere tornato da un viaggio in Florida, in cui 23 membri della sua comitiva sono invece risultati positivi.