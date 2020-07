Il presidente carioca Jair Bolsonaro ha confermato poco fa che il suo esame per rilevare la Covid-19 ha avuto un risultato positivo. Lunedì Bolsonaro è stato sottoposto al test dopo aver riferito di avere avuto i sintomi del virus. Lo stesso giorno è subito stato portato all’ospedale delle forze armate di Brasilia per fare una risonanza magnetica ai polmoni, prima di fare un nuovo test per il coronavirus.

Il capo dello Stato ieri aveva dichiarato di avere 38 di febbre e dolori muscolari che farebbero pensare ai sintomi della Covid-19. Bolsonaro - che ha nel frattempo cancellato tutti gli impegni di lavoro previsti per questa settimana - ha anche precisato che, non appena si è sentito male, ha iniziato ad assumere compresse di idrossiclorochina, seguendo l’esempio del suo omologo americano, Donald Trump, anche lui favorevole alla cura con il farmaco, spesso indicato per i casi di malaria ma contestato nell’ambiente scientifico nel merito della Covid.

«Mi sento molto meglio, anche la febbre è scesa», ha detto Bolsonaro solo poco fa alla CNN Brasile.

«Ha pranzato con Bolsonaro»: l’ambasciatore Usa in Brasile farà il test

L’ambasciatore statunitense in Brasile, Todd Chapman, si sottoporrà al test per la Covid-19. Lo ha annunciato l’ambasciata Usa spiegando che Chapman non ha sintomi, ma il 4 luglio, giorno della Festa dell’Indipendenza, ha pranzato con il presidente Jair Bolsonaro, che poco fa ha comunicato di essere risultato positivo al test.

Una foto pubblicata domenica sui social dal ministro degli Esteri brasiliano, Ernesto Araujo, ha mostrato i festeggiamenti all’ambasciata americana a Brasilia. Nello scatto si vedono davanti a una tavola Bolsonaro e Chapman posare insieme ad altri senza mascherina.

