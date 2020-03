«Bolsonaro è un problema sanitario» e l’opposizione ne chiede le dimissioni

In Brasile l’opposizione attacca Jair Bolsonaro per come gestisce l’emergenza coronavirus e ne chiede le dimissioni immediate. Solo pochi giorni fa, in un messaggio in diretta tv alla nazione, il presidente aveva infatti paragonatola pandemia ad una semplice influenza, invitando la popolazione alla normalità. «È come un’influenza - aveva asserito Bolsonaro - non serve chiudere tutto». Il presidente brasiliano ha anche chiesto di «tornare alla normalità. Nel mio caso particolare, se dovessi essere infetto la cosa non mi preoccuperebbe fossi contagiato dal virus, non sarei preoccupato, per me non sarebbe niente di più che un’influenza o un raffreddore».