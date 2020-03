È bufera su Jair Bolsonaro, dopo che il presidente brasiliano è tornato ad opporsi alle restrizioni e le quarantene applicate in varie regioni del suo paese, definendole «isterismo» e politiche da «terra bruciata» in un discorso che è stato respinto da autorità pubbliche e specialisti medici.

«La nostra vita deve continuare, i posti di lavoro devono essere mantenuti», ha detto Bolsonaro, e governatori e sindaci «devono lasciare da parte questo concetto di terra bruciata, il divieto dei trasporti, la chiusura dei negozi e la quarantena di massa». Il presidente ha anche accusato i media di stare «disseminando una sensazione di paura, usando l’annuncio del grande numero di vittime in Italia, un paese con un grande numero di anziani e con un clima diverso dal nostro», e facendo sì che «un vero isterismo si diffonda attraverso il paese».

Il vicepresidente brasiliano, Hamilton Mourao, ha preso le distanze dalle dichiarazioni del presidente Jair Bolsonaro sostenendo che «la posizione del nostro governo, per quanto mi risulta, è una sola: isolamento e distanziamento sociale».

In una intervista in teleconferenza, Mourao si è riferito al discorso di Bolsonaro, trasmesso a reti unificate martedì sera - nel quale si è detto contrario alle restrizioni varate dai governatori di vari Stati - sostenendo che il presidente «forse non si è espresso nel migliore dei modi».