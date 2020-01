La notizia arriva nel mezzo delle crescenti tensioni in Medio Oriente a seguito dell’attacco degli Stati Uniti di venerdì scorso a Baghdad, che ha provocato la morte del militare più importante dell’Iran, il generale Qassem Soleimani.

«Non è solo per motivi di sicurezza che il presidente ha rifiutato di andare a Davos», ha aggiunto il portavoce, che ha invece confermato il viaggio in India di Bolsonaro, invitato speciale per le celebrazioni locali della Festa della Repubblica che si svolgeranno il prossimo 26 gennaio.