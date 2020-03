«Qui va così così». Lodovico Brioschi ci risponde da San Paolo, il cuore economico del Brasile e dell’intero Sudamerica. È chiuso in casa, come tutti (o quasi). Colpa del coronavirus. 35 anni, il ticinese conosce bene la metropoli paulista. «Arrivai in Brasile per caso» racconta. «Tanti, tanti anni fa. Uno stage per Credit Suisse». Poi, assieme all’amico di una vita intera ha fondato Amaro. «Siamo la prima marca di moda online del Paese. Io la considero ancora una start-up, ma oramai impieghiamo 400 persone. La sfida, tornando all’emergenza che stiamo vivendo, nel mio caso è duplice: come singolo cittadino e come imprenditore. Devo tutelare la salute mia e dei miei collaboratori».

«Ma quale gripazinha»

Una prima misura introdotta, va da sé, è l’home office. «Siamo andati in questa direzione ben prima del governo» aggiunge il nostro interlocutore. «C’è, però, tutta una parte attiva nella logistica che deve per forza andare in magazzino. Non è evidente, anche perché oltre all’incertezza sanitaria – chiamiamola così – in Brasile c’è parecchia incertezza politica».

In effetti, il presidente Jair Bolsonaro non perde occasione per minimizzare l’impatto del coronavirus. A suo dire, il Brasile e i brasiliani dovrebbero continuare a lavorare. «Ha definito questo virus una gripazinha, ovvero un’influenzina. Insiste che non è nulla di grave, che il Brasile non può fermarsi». Il Paese sudamericano, però, politicamente parlando ha dei tratti in comune con la Svizzera: «Il governo centrale ha preso delle decisioni, ma i singoli stati e le singole municipalità hanno percorso strade diverse. Diciamo che, sebbene su una scala più ampia, stiamo assistendo a problematiche stile Berna-Ticino. Il guaio è che si è creata molta confusione. Da un lato le misure, non sempre simili e spesso arbitrarie, adottate dai vari stati e dalle città. Dall’altro il governo centrale che minimizza. In uno stato, ad esempio, erano stati chiusi gli uffici postali perché ritenuti veicolo di contagio. Dopo poco, tuttavia, sono stati riaperti».

«Attenzione alle favelas»

A San Paolo, spiega Lodovico, è tutto chiuso da martedì scorso. «Ma noi, in azienda, lavoravamo da casa già dal 16 marzo. E lo stesso hanno fatto molte altre imprese. Anche i centri commerciali, dove la popolazione si reca in massa, hanno iniziato a chiudere prima che venissero imposte le misure restrittive. Il Brasile, ad oggi, ha un grande vantaggio: la curva del contagio è appena cominciata e tutti, perlomeno nelle grandi città, hanno visto cosa sta succedendo in Italia e in Europa. C’è un rispetto incredibile delle misure. Quando esco nel mio quartiere per andare a fare la spesa, per strada non c’è nessuno. Giusto qualcuno che porta a passeggio il cane. C’è stata, insomma, una presa di coscienza collettiva. E questo malgrado Bolsonaro, che appunto non aiuta. A tal proposito, qui a San Paolo ogni sera verso le otto e mezza la gente prende possesso dei balconi e, armata di mestoli e pentole, protesta contro il presidente».

Il pericolo, va da sé, ha un nome: favelas. Se il contagio malauguratamente dovesse propagarsi nei quartieri più poveri delle metropoli, dove la gente vive ammassata e le condizioni igieniche sono tutto fuorché ottimali, il Brasile andrebbe incontro ad un vero e proprio dramma. «Le favelas hanno grosse mancanze a livello sanitario. Lì, se l’epidemia si espandesse, sarebbero problemi. Ho letto però che a Rio de Janeiro, ad esempio, le gang che controllano il traffico di droga stanno imponendo il coprifuoco agli abitanti». Il mondo al contrario, verrebbe da dire. Il contagio, inizialmente, in Brasile ha seguito i sentieri della classe medio-alta della popolazione. «Sì, i primi casi si sono verificati dopo carnevale. Gente che magari era stata a sciare in Europa, oppure alla settimana della moda a Milano, e che poi rientrando ha manifestato i primi sintomi. Il pericolo è se i casi aumentassero a dismisura, considerando la sanità pubblica brasiliana: siamo molto lontani dagli standard degli ospedali privati, che però non possono certo farsi carico dell’intera emergenza. La speranza è che, essendoci mossi in anticipo, avremo meno conseguenze rispetto all’Europa».

«Misure di sostegno? Per ora no»

Con Lodovico affrontiamo anche il tema del lavoro. Una sfida, come spiegava. «Ora come ora, di misure concrete, il governo non ne ha previste. Non per aziende grandi come la nostra. Per adesso il governo si è concentrato sulla cosiddetta economia informale: i tassisti di Uber, ad esempio, ritrovatisi dall’oggi al domani senza un guadagno. Io vado avanti, finché le misure lo consentiranno. Sono responsabile per altre 400 persone, preferisco lavorare (in sicurezza, è chiaro) piuttosto che chiudere per un periodo ed essere costretto a licenziare». Teoricamente, concentrandosi sulle vendite online (i negozi fisici, nei vari centri commerciali, sono chiusi) Brioschi dovrebbe riuscire a reggere il colpo. «Si è detto che questa emergenza farà le fortune dell’e-commerce. Non è sempre vero, nella misura in cui noi abbiamo perso il 65% del fatturato. In fondo, uno su internet non pensa immediatamente alla moda in un periodo del genere: cerca beni di prima necessità». Quanto alle misure adottate, oltre all’indossare la camicia quando si lavora da casa («Facendo tante videoconferenze è necessaria, mi fa stare sul pezzo») Lodovico ci porta idealmente nel suo magazzino: «I dipendenti che devono essere fisicamente sul posto di lavoro non prendono più i mezzi pubblici. Per loro abbiamo organizzato un van. Facciamo anche turni più corti, così c’è meno densità e possiamo garantire il rispetto delle distanze».

«Un Brasile più unito in futuro? Vorrei dire di sì»

L’ultimo tema è il Brasile inteso come nazione. Uscirà rafforzato da questa crisi, magari perfino più unito e solidale? «Vorrei poter dire di sì, ma temo non sarà così» conclude Lodovico. «Il Brasile arriva da una forte recessione. Quest’anno c’era ottimismo, la disoccupazione era calata e le borse volavano. Questo virus ha rotto la magia. E adesso c’è il timore che l’emergenza, oltreché sanitaria, diventi sociale. Per i disoccupati non ci sono grandi reti di supporto. Se dovessero aumentare, potrebbero verificarsi anche dei disordini».

Lodovico Brioschi. © CdT/Archivio

©CdT.ch - Riproduzione riservata