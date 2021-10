Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha affermato di «piangere da solo nel bagno» di casa per il rischio che, qualche sua decisione «presa male», possa far soffrire molta gente.

«Sapeste quante volte piango da solo nel bagno di casa. Mia moglie non se n’è mai accorta, pensa che io sia un ‘macho’. In parte, penso che abbia anche ragione», ha detto l’ex capitano dell’esercito durante un evento evangelico a Brasilia. «Per una mia decisione presa male, molte persone soffrono, si riflette sul mercato azionario, sul dollaro, sul prezzo del carburante», ha aggiunto Bolsonaro, che ha poi annunciato l’intenzione di far abbassare il conto della luce da novembre.