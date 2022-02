«L’ideologia nazista deve essere ripudiata in modo illimitato e permanente, senza eccezioni che ne consentano la rinascita, così come QUALSIASI ideologia totalitaria che metta a rischio i diritti fondamentali dei popoli e degli individui come la vita e la libertà», ha scritto sui social il capo dello Stato brasiliano, ricordando anche come il suo governo sia stato quello «più vicino agli ebrei», rafforzando le relazioni con Israele e sostenendo l’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto.