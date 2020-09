Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha annunciato che subirà un intervento chirurgico alla vescica, e non al rene, come inizialmente riportato dalla stampa.

Lunedì, Cnn Brasil ha riferito che il presidente aveva detto a un giornalista dell’emittente che si sarebbe sottoposto a un intervento chirurgico questo mese per rimuovere un calcolo renale. Bolsonaro ha sofferto di una serie di problemi di salute da quando è stato accoltellato all’addome durante la campagna elettorale, nel settembre 2018. Per le ferite riportate ha trascorso diversi giorni in terapia intensiva e ha subito diverse operazioni.