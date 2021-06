Oltre 18 milioni di contagi, più di 500 mila morti. È questo il bilancio epidemiologico in Brasile. Numeri disastrosi che hanno portato alla creazione in aprile di una Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) da parte del Congresso di Brasilia sull’operato del Governo di Jair Bolsonaro.

E si moltiplicano, in queste settimane, le prove di come l’amministrazione Bolsonaro, con il suo operato, avrebbe commesso «crimini contro la vita», riporta «The Guardian» citando i vertici della CPI.

«La cosa più scioccante è la realizzazione di quanto il Governo sia stato negligente - su così tante questioni», ha riferito il senatore brasiliano Omar Aziz al quotidiano britannico.

Numerose le testimonianze di funzionari e documenti venuti a galla che stanno dando ai brasiliani una visione più chiara delle mosse compiute dal Governo: dai «no» alle offerte dii vaccini alla colpevole lentezza nel rispondere alle emergenze locali, come la mancanza di bombole d’ossigeno per gli ospedali di Manaus. «Non c’è brasiliano oggi che non conosca qualcuno che sia morto a causa della COVID, nessun brasiliano che non abbia perso un parente, un vicino, un amico», ha detto il senatore Aziz, il cui fratello Walid è deceduto a causa della malattia.

Bolsonaro, che ha più volte definito la COVID-19 «una piccola influenza», è stato criticato per il suo approccio alla pandemia: scettico riguardo le misure di distanziamento sociale e l’utilizzo delle mascherine, non ha nemmeno nascosto il suo sostegno a trattamenti pseudoscientifici e la sua ritrosia sull’acquisto di vaccini. Mosse che, dicevamo, hanno portato il Brasile a registrare un gran numero di decessi, secondo solo agli Stati Uniti.

La CPI non porterà ad accuse penali, ma le prove raccolte potranno essere utilizzate in future indagini penali e in ottica impeachment.

«Mostreremo ciò che è realmente accaduto, chi è stato negligente, e trasmetteremo quanto raccolto alle autorità competenti così che chi è implicato sia sanzionato», ha detto il senatore Aziz a «The Guardian».

Nel frattempo, le fallimentari politiche contro la COVID-19 hanno fatto precipitare il gradimento del Governo Bolsonaro al 23%, contro una riprovazione del 50%, secondo un sondaggio pubblicato ieri.

400 mila morti che potevano essere evitate

«Quattrocentomila morti potevano essere evitate in Brasile se fossero state adottate misure di controllo, di distanziamento sociale e se si fosse partiti con una campagna di vaccinazione in maniera celere», ha affermato l’epidemiologo Pedro Hallal alla CPI. Coordinatore della ricerca nazionale Epicovid, Hallal ha puntato il dito contro il presidente Jair Bolsonaro definito «principale responsabile per la situazione pandemica nel Paese».

Bolsonaro ha mantenuto una posizione «indifendibile» durante la diffusione del coronavirus, ha detto Hallal. «Secondo una nostra analisi, solo il ritardo nell’acquisto dei vaccini Pfizer e Coronavac ha causato la morte di 95.500 persone», ha detto l’epidemiologo brasiliano.

Corruzione e vaccini

Presunte irregolarità nell’acquisto a sovrapprezzo di 20 milioni di vaccini indiani Covaxin saranno analizzate oggi nell’audizione di un testimone. Luis Ricardo Miranda, impiegato al ministero della Salute, e suo fratello, il deputato federale Luis Miranda, sono stati convocati dalla CPI. Bolsonaro ha nel frattempo definito «ridicole» le accuse a suo carico, sottolineando che il suo Governo finora «non ha avuto nessun caso di corruzione». Bolsonaro ha tuttavia ammesso di aver avuto, a marzo, una conversazione con Miranda. Nell’occasione, quest’ultimo avrebbe fatto notare che c’erano irregolarità nel contratto per i vaccini Covaxin e il presidente avrebbe promesso di denunciare il fatto alla polizia federale, denuncia che però non sarebbe mai avvenuta. Sulla stampa locale oggi sono usciti vari articoli sull’argomento, tutti evidenziando possibili «reati di corruzione» commessi da Bolsonaro e sostenendo che, se confermati, potrebbero portare a un «processo di impeachment» per il leader di estrema destra.

