Bomba in Pakistan: 8 morti e 100 feriti

Erano le 8.30 del mattino e la lezione sul Corano era in corso quando una violentissima esplosione ha scosso le mura di una madrasa a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan, trasformandola in un campo di battaglia. Nella sala grande della scuola coranica c’erano decine di studenti e poteva essere una strage di proporzioni molto maggiori. Almeno otto persone sono morte e oltre centinaio sono rimaste ferite tra studenti, insegnanti e personale della scuola mentre i pochi arredi sono stati polverizzate.

Le vittime sono uomini tra i venti e i quarant’anni hanno detto i medici del Lady Reading Hospital di Peshawar dove sono stati portati i morti e la maggior parte dei feriti, tra questi ultimi quattro bambini al di sotto dei 13 anni. In ospedale sono arrivati «sette cadaveri e e 72 feriti, di cui 10 in condizioni gravi», ha confermato in un primo momento il portavoce Muhammad Asim che poi ha comunicato la morte di un’ottava persona e il totale dei feriti: 112