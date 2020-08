L’incendio è stato domato in tempi abbastanza rapidi. Non ci sono stati feriti, ma l’attacco ha profondamente colpito la comunità cattolica.

Un comunicato dell’Arcidiocesi, rilanciato da Vatican News, afferma che si tratta di «un atto premeditato e pianificato, compiuto da una persona esperta». Il crocifisso «è stato bruciato nella sua interezza da un dispositivo non ancora identificato», viene sottolineato. Si esclude in modo deciso, come invece affermato da alcuni, «l’ipotesi di un incendio accidentale».