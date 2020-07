Non si arresta negli Stati Uniti l’ondata di crescita del contagio da coronavirus, che registra una nuova impennata anche in Catalogna, tanto da costringere le autorità a un nuovo lockdown a Barcellona, dove si registra la quasi totalità dei nuovi casi.

Gli Usa nelle ultime 24 ore hanno registrato un nuovo record: 68.428 malati con 974 decessi che portano i casi totali a 3.560.364 e i morti a 138.201, secondo i dati della Johns Hopkins University. Una Caporetto che ha ripercussioni pesantissime anche sull’economia. La Covid-19, ha affermato oggi il Fondo monetario internazionale nell’Article IV per gli States, ha causato «danni economici collaterali enormi» con una contrazione del 37 per cento nel secondo trimestre dell’anno.

Torna a crescere poi la paura in Spagna, soprattutto in Catalogna, dove in 24 ore sono stati registrati 1.300 nuovi casi, la maggioranza dei quali a Barcellona (884) e nei suoi dintorni. E con l’aumento dei malati torna anche il lockdown in parte della regione. Le autorità hanno chiesto ai residenti della capitale catalana di «restare a casa» e evitare riunioni sociali, uscite notturne e attività culturali. Proibiti anche gli assembramenti di più di 10 persone sia in pubblico che in privato.