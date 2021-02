In una fabbrica di ghiaccio di Osnabruck sono stati registrati 210 contagi da coronavirus e circa 670 collaboratori sono finiti in quarantena su un totale di 850 impiegati. Lo riferisce l’emittente Ndr.

Solo due i casi accertati della cosiddetta variante inglese. Per dimensioni è il più grande exploit infettivo mai registrato finora in Bassa Sassonia, paragonabile soltanto a quanto accaduto nella filiera della carne lo scorso anno e per questo «deve essere preso sul serio», ha detto un portavoce del ministero del Land delle politiche sociali. Il sito produttivo Froneri sarà chiuso almeno fino al 26 febbraio.