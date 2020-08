Boom di nuovi casi di coronavirus in Toscana nelle ultime 24 ore: ben 161 quelli rilevati in più (l’incremento di ieri era stato di 34). Tra questi, 102 sono rientri dalle vacanze (81 dall’estero, 21 da altre regioni italiane). L’età media dei 161 casi odierni è di 36 anni (solo il 3% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 75% è risultato asintomatico, il 19% poco sintomatico.