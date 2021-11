La Federal Aviation Administration (FAA) ha spiegato che gli otto viaggiatori più pericolosi (tutti riguardanti l’uso di alcool) dovranno pagare multe per un totale di oltre 160 mila dollari. La sanzione più elevata, oltre 40 mila dollari, è stata decisa per un passeggero che secondo la FAA ha introdotto e consumato illegalmente alcolici da lui portati a bordo di un volo Southwest Airlines ad aprile.

Le compagnie aeree e i loro sindacati hanno chiesto al governo americano di fare pressione in modo più aggressivo per avviare procedimenti penali contro questi casi. E il ministro della Giustizia Merrick Garland ha domandato il rapido perseguimento dei crimini federali sui voli commerciali, sottolineando che il suo dipartimento è impegnato a perseguire in modo aggressivo i passeggeri violenti che aggrediscono i membri dell’equipaggio o mettono in pericolo la sicurezza degli altri viaggiatori.