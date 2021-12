Che di nuovo si tratta lo ha chiarito lo stesso vincitore nel suo discorso in Plaza Italia quando ha detto di «essere consapevole di far parte di una evoluzione storica propria del Cile», ma sottolineando che il suo governo costituirà «una svolta» perché significherà «entrare alla Moneda con la gente».

Ed ha parlato «della fine del patriarcato e della necessità di aprire spazi per le donne», aggiungendo di voler «considerare prioritari i temi del clima» e «quelli dei diritti umani, con principi di verità, giustizia, riparazione e non ripetizione».

Una volta insediatosi alla Moneda l’11 marzo 2022, Boric non avrà vita facile. Potrà contare su una maggioranza alla Camera, ma al Senato conterà sugli stessi seggi della destra che, non si sa se sarà guidata da Kast che, pur perdendo il ballottaggio, ha raccolto un 44% di voti di tutto riguardo.

Non ha nascosto la sua gioia Elisa Loncon, la presidente dell’Assemblea costituente incaricata di scrivere la nuova Carta che sostituirà quella in vigore voluta da Augusto Pinochet. «Il cammino verso la nuova Costituzione - ha sostenuto via Twitter - si apre con dignità, giustizia, tenerezza, plurinazionalità e rispetto per le nostre differenze».

A guastare in parte la festa si sono incaricati oggi i mercati che hanno mostrato disappunto per la vittoria della sinistra. L’indice IPSA della Borsa ha ceduto oltre il 6%, mentre il dollaro è schizzato in alto toccando 873,30 pesos, con un incremento di 30 pesos in un giorno che non si registrava dal 2008.