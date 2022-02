«I will survive» («Sopravvivrò»): sono le parole, intonate a mezza bocca sulle note della celeberrima hit di Gloria Gaynor, con cui Boris Johnson si è rivolto venerdì scorso al suo nuovo portavoce, Guto Harri, designato nel fine settimana per uno dei ruoli chiave dello staff del primo ministro Tory britannico nell’ambito del reset di Downing Street avviato per provare a far fronte al cosiddetto scandalo Partygate e alla raffica di dimissioni e siluramenti che ne sono seguiti.

A raccontarlo è stato lo stesso Harri in un’intervista a una testata del Galles, sua terra d’origine, stampata in lingua gallese, nella quale ha spiegato che il premier lo ha accolto così quando lui gli ha chiesto apertamente quanto fosse determinato a resistere alla crisi in atto.

Chiamato a ricoprire il ruolo di direttore della comunicazione a Downing Street, il prescelto - ex giornalista della Bbc, ex braccio destro di BoJo quando questi era sindaco di Londra e poi consulente di pubbliche relazioni di grandi aziende tra cui la cinese Huawei - ha quindi tenuto a precisare come l’incontro si sia svolto fra «molte risate» data la vecchia amicizia personale con il primo ministro.

Ma anche come Johnson «non sia quel clown» che viene talora descritto, e neppure «il diavolo caratterizzato erroneamente» dai suoi detrattori, bensì un uomo dal «carattere piacevole». Un uomo con cui «il 90% della discussione si è svolto su temi seri», ha puntualizzato Harri: ossia sui piani delineati per «rimettere in carreggiata il governo» e provare a superare i contraccolpi dello scandalo.

Guto Harri, 55 anni, è considerato un fedelissimo di BoJo, ma anche un personaggio autonomo. Da giornalista è stato una grande firma della Bbc, con un passato fra l’altro da inviato di guerra, corrispondente da Roma e poi dagli Usa, mentre più di recente ha assunto posizioni più moderate del premier sulla Brexit e ha rotto i ponti nel 2021 con la tv brexiteer Gb News - con cui collaborava - dopo essersi esibito in una genuflessione (kneeling) in segno di solidarietà con la nazionale inglese di calcio e la campagna anti-razzista di Black Lives Matter. La sua nomina è peraltro già stata criticata dall’opposizione laburista per il passato da consulente di Huawei, colosso delle telecomunicazioni messo in seguito ai margini sul progetto strategico delle rete 5G dai Paesi occidentali poiché ritenuto legato direttamente al governo e all’intelligence di Pechino.

Il reset johnsoniano, destinato nelle intenzioni a cercare di placare i venti di fronda contro il premier nella maggioranza Tory, è iniziato nel week-end con la promozione a nuovo capo dello staff di Downing Street di un ministro in carica, il brexiteer Steve Barclay, che manterrà per ora anche l’incarico ministeriale e il seggio di deputato come segno della volontà di garantire un maggior raccordo col gruppo parlamentare. Mentre un’altra figura di peso - leale, ma indipendente - assumerà secondo il Times quello ancora vacante di capo della segreteria personale di BoJo: nella persona di dame Emily Lawson, ex consigliera governativa fattasi da parte nel 2021 e divenuta nel frattempo coordinatrice della brillante campagna vaccinale britannica anti-Covid in seno al servizio sanitario nazionale (Nhs).

