l primo ministro britannico Boris Johnson e sua moglie Carrie hanno annunciato la nascita, in un ospedale di Londra, del loro secondo figlio, una bambina.

«Sia madre che figlia stanno molto bene. La coppia desidera ringraziare il brillante team di maternità dell’Nhs (servizio sanitario pubblico, ndr) per tutte le loro cure e il sostegno», si legge in un comunicato.

Dall’unione tra il premier britannico e l’attuale consorte era già nato Wilfred nell’aprile 2020. Johnson, noto per la vita personale tumultuosa, segnata da tre matrimoni e da un numero imprecisato di relazioni, con la nuova arrivata in famiglia ha in tutto sette figli.