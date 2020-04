(Aggiornato alle 16.14) Boris Johnson resta in terapia intensiva al St. Thomas Hospital di Londra in condizioni «stabili» dopo l’aggravamento dei sintomi del suo contagio da coronavirus annunciato ieri.

Lo rende noto in un aggiornamento un portavoce di Downing Street, ribadendo che il primo ministro britannico riceve assistenza «standard» con la somministrazione di «ossigeno», ma che il suo stato al momento «non richiede ventilazione meccanica, né sostegno respiratorio non invasivo». Downing Street insiste che Johnson rimane «su di morale».

A testimonianza di una situazione seria, ma che Downing Street presenta come non gravissima o tanto meno irreparabile, lo stesso portavoce ha poi precisato che il passaggio di consegne della supplenza alla guida del governo avvenuto ieri sera fra Johnson e il ministro degli Esteri, Dominic Raab, è per ora limitato solo ad alcuni compiti ordinari.

La regina Elisabetta ha inviato un messaggio personale di solidarietà e di auguri a Boris Johnson, ricoverato da ieri in terapia intensiva dopo l’aggravamento del suo contagio da coronavirus, e alla fidanzata e promessa sposa del primo ministro, Carrie Symonds, incinta da qualche mese, a sua volta colpita dai sintomi del Covid-19 alcuni giorni fa. Nel messaggio, reso noto da Buckingham Palace, la sovrana scrive a Johnson e a Carrie che i suoi pensieri sono con loro e auspica per entrambi «una completa e rapida guarigione».

Anche il ministro Gove in auto-isolamento

Nuovo colpo per il governo britannico sullo sfondo dell’emergenza coronavirus: anche Michael Gove, numero tre della compagine, cancelliere del ducato di Lancaster e ministro dell’Ufficio di Gabinetto, è da oggi in auto-isolamento precauzionale a casa. Questo non perché contagiato in prima persona, ma perché un familiare ha manifestato sintomi compatibili con il Covid-19. Lo riferisce la Bbc. L’isolamento di Gove colpisce una figura chiave dell’esecutivo Tory proprio mentre il premier Boris Johnson è in terapia intensiva.