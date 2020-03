(Aggiornato alle 19.42) I decessi causati dalla pandemia di coronavirus nel mondo hanno superato quota 9.000: lo riporta la Johns Hopkins University. Per l’esattezza i morti sono adesso 9.324, mentre il numero dei casi di contagio accertati è salito a 229.289. Le persone guarite finora sono 84.557.

Johnson: «Faremo sloggiare il virus in 3 mesi»

Il premier Boris Johnson è soddisfatto della risposta alle raccomandazioni dei giorni scorsi del governo sullo stop ai contatti sociali non essenziali nel Regno Unito e, dopo la svolta di ieri sulla chiusura di scuole e college, non annuncia oggi restrizioni più severe. Nella conferenza stampa di giornata elogia «l’enorme sforzo» della popolazione per adeguarsi alle indicazioni e si dice «assolutamente fiducioso che potremo far sloggiare il coronavirus da questo Paese: possiamo invertire la tendenza nelle prossime 12 settimane».

L’ONU: «Milioni di morti se si lascia diffondere il virus»

«Se lasciamo che il virus si diffonda come un incendio, specialmente nelle regioni più vulnerabili del mondo, ucciderà milioni di persone». Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, parlando in videoconferenza ai giornalisti del Palazzo di Vetro. «Siamo di fronte a una crisi sanitaria globale diversa da qualsiasi altra nella storia di 75 anni delle Nazioni Unite, che sta infettando l’economia globale. Una recessione globale, forse di dimensioni record, è quasi una certezza, ha aggiunto. «Il mio messaggio è chiaro, ci troviamo in una situazione senza precedenti e le regole normali non si applicano più. Il nostro mondo deve affrontare un nemico comune. Siamo in guerra con un virus», ha detto Guterres. «E’ un momento che richiede un’azione politica coordinata, decisa e innovativa da parte delle principali economie mondiali - ha aggiunto -. Dobbiamo riconoscere che i Paesi più poveri e i più vulnerabili, in particolare le donne, saranno i più colpiti».

L’OMS: «Nessuna prova che la temperatura alta freni il virus»

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha affermato che non ci sono ancora prove che la diffusione del coronavirus sia ridotta in Africa per le temperature più elevate presenti nel continente. A oggi il virus si è moltiplicato più lentamente in Africa rispetto all’Asia o all’Europa e 34 Paesi del continente riportano un totale di oltre 600 casi. Gli esperti sanitari hanno sottolineato la necessità di prepararsi a un picco significativo di infezioni. John Nkengasong, a capo dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha detto che le restrizioni applicate a voli e viaggi potrebbero contribuire a ritardare l’arrivo del virus, ma infine non riuscirebbero a contenerlo.

Germania, salgono a 13.900 i casi, 44 i morti

In Germania i casi confermati da coronavirus sono 13.900 e i morti 44. Lo riferisce la Dpa, che somma i dati riportati dai diversi Land tedeschi. Particolarmente alti i numeri che vengono dal Nordreno-Westfalia, con 4700 contagiati e la Baviera con oltre 2200 casi.

137 i morti accertati nel Regno Unito

Sale a 137 il numero dei morti accertati a causa del coronavirus nel Regno Unito. Lo rendono noto le autorità sanitarie locali, indicando per ora 33 decessi in più rispetto ai 104 di ieri e un picco di 29 morti registrati in 24 ore nella sola Inghilterra, di età compresa fra 47 e 96 anni di età.

190 migranti in quarantena su un’isola greca

Circa 190 migranti approdati lunedì sull’isola greca di Kea sono stati messi in quarantena in un hotel abbandonato del porto a causa di un caso sospetto di coronavirus. Lo si è appreso dal vice sindaco dell’isola. L’imbarcazione sulla quale si trovavano si è arenata nel porto di Kea durante una tempesta. Tra i 190 migranti originari in maggioranza di Afghanistan, Iran e Somalia - 38 dei quali minori - una persona che aveva la febbre è stata immediatamente evacuata ad Atene per essere sottoposta al tampone.

Olanda, in 24 ore 18 morti e 409 contagi

L’Olanda registra un totale di 76 morti e 2.460 persone positive al coronavirus. Nelle ultime 14 ore sono morti 18 pazienti e sono stati segnalati 409 i nuovi casi di infezione, secondo i dati delle autorità. Del totale delle persone contagiate 594 lavorano in ambito sanitario, mentre i pazienti ricoverati sono 489. La maggior parte delle persone risultate positive al coronavirus si registra nel Brabante settentrionale (870).

A Madrid un morto in ospedale ogni 16 minuti

Continua a salire, anche in Spagna, il contagio da coronavirus: secondo gli aggiornamenti dei media il numero dei casi è arrivato a 14.769 mentre i decessi sono saliti a 638. Le aree più colpite - sottolinea El Mundo - sono Madrid con 5.637 casi e 390 decessi e la Catalogna con 2.702 contagi e 55 morti. Negli ospedali di Madrid, scrive El Pais, si registra un morto ogni 16 minuti negli ospedali: il bilancio non include le persone decedute in casa o in altre strutture socio-sanitarie. Secondo gli esperti, scrive El Pais, è impossibile quantificare la reale entità del contagio. Nella capitale spagnola le persone infettate sarebbero decine di migliaia.

Saliti a 11.000 mila il numero dei test positivi in Germania

Sono invece saliti a 11 mila i casi di contagio da coronavirus in Germania. È quello che ha registrato ufficialmente il Robert Koch Institut stamani. Rispetto a ieri si è avuto un aumento di ben 2801 casi, un dato impressionante che conferma che la malattia si sta diffondendo in modo esponenziale, come affermato dal presidente dell’istituto Lothar Wieler. Intanto il governo tedesco pianifica un pacchetto di circa 50 miliardi di euro di aiuti per lavoratori autonomi privi di dipendenti per le piccole imprese. Lo scrivono Spiegel e Dpa.

20 mila militari britannici in «massima allerta» - Londra chiude 40 stazioni della metropolitana

Sono 20 mila i militari britannici in stato di «massima allerta» da ieri e inseriti in una speciale Covid Support Force istituita per affiancare la polizia in compiti di ordine pubblico in vista di possibili nuove misure restrittive del governo di Boris Johnson sull’emergenza coronavirus a Londra o altrove nel Regno Unito. Lo ha confermato il ministero della Difesa, in dichiarazioni riprese oggi da alcuni media. Annunciato anche il richiamo di un primo contingente di riservisti.

Londra inizia a stringere le maglie sull’emergenza coronavirus e annuncia da domani la chiusura di 40 stazioni della metropolitana su varie linee, lo stop totale della linea Waterloo and City e quello pure totale dei servizi notturni della cosiddetta «tube», salvo esigenze «essenziali». Lo rende noto il sindaco laburista Sadiq Khan, precisando che verrà ridotto anche il numero di bus in servizio di notte e che lunedì scatteranno ulteriori tagli alla rete di trasporti pubblici, inclusi treni urbani di superficie. La stretta potrebbe anticipare un lockdown vero e proprio, legalmente vincolante, per Londra e per i londinesi, dove si è registrato circa un terzo dei contagi da COVID-19 di tutto il Regno Unito.

In Egitto chiusura notturna di bar e ristoranti

L’Egitto ha annunciato un blocco delle attività commerciali e di svago serali e notturne sino a fine mese a causa del coronavirus. Citando il primo ministro Moustafa Madbouly, l’agenzia Mena scrive: «chiusura di ristoranti, bar, caffetterie, casinò, locali notturni e centri commerciali dalle sette di sera alle 6 del mattino fino al 31 marzo». Resteranno aperti farmacie, panetterie, alimentari e supermarket, riferisce il sito del giornale Al Ahram.

Per la prima volta in Cina nessun caso interno - Wuhan allenta la quarantena

Per la prima volta dalla diffusione del coronavirus, la Cina non ha registrato alcun caso di contagio «domestico». Sono stati, invece, 34 i casi di positività arrivati dall’esterno, l’incremento giornaliero più grande nelle ultime due settimane. Lo ha reso noto la Commissione Nazionale della Salute. I casi di positività arrivati dall’estero, stando ai dati della Commissione, hanno così raggiunto i 189. I dati comunque dimostrano come la pandemia sia sotto controllo a Wuhan, dove il virus ha fatto la sua comparsa a dicembre, e nella provincia di Hubei. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 8 morti - tutte a Hubei - che portano il bilancio delle vittime a 3.245. In Cina ci sono stati in totale 81.000 casi di infezione, ma solo 7.263 sono ancora malate di coronavirus. Con i contagi azzerati, Wuhan ha allentato la quarantena nelle aree a «infezione zero» permettendo «attività personali» nei compound abitativi.

Iraq, imposto coprifuoco, 164 contagi e 12 morti

Il governo federale iracheno ha imposto nelle ultime ore il coprifuoco completo in tutto il paese per limitare la diffusione del Covid-19. Lo riferisce stamani il ministero della sanità di Baghdad, che ha fornito il bollettino ufficiale e aggiornato della situazione sanitaria: 164 contagi, sei dei quali registrati nelle ultime ore; 12 decessi, per lo più anziani e con malattie croniche; 34 persone guarite. Il governo iracheno invita tutti i cittadini ad astenersi da ogni tipo di assembramento e a restare nelle proprie abitazione. Attenzione particolare è dedicata ai pellegrini sciiti che dopodomani si apprestano a celebrare a Baghdad un importante rito nei pressi del mausoleo dell’imam Kazem. Il santuario è stato chiuso ma ancora ieri si registrava un afflusso di decine di fedeli nei pressi del luogo santo.

Un decesso ogni 10 minuti in Iran

Sulla base delle ultime statistiche una persona muore ogni 10 minuti a causa del coronavirus in Iran: lo ha sostenuto oggi il portavoce del ministero della Sanità, Kianoush Jahanpour, in un messaggio pubblicato sul suo account Twitter. Esortando i cittadini a rimanere a casa e a non viaggiare durante le vacanze del Capodanno persiano (il Nowruz, che si celebra domani), Jahanpour ha aggiunto che ogni ora circa 50 persone vengono contagiate dalla malattia. Il totale dei decessi nel Paese è salito a quota 1.284: lo ha reso noto il governo. I casi confermati salgono a 18.407, con 1.046 nuovi contagi in un giorno. I guariti sono invece 5.979. Lo riferisce il ministero della Salute di Teheran.

Risalgono a 152 i nuovi casi in Corea del Sud

La Corea del Sud ha avuto 152 nuovi casi di coronavirus, fino a totali 8.565, rompendo la serie di 4 giorni di fila sotto quota 100. I dati aggiornati a mercoledì del Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) indicano anche 7 nuovi decessi, a 91 complessivi. Il 60% dei contagi fa capo alla Chiesa di Gesù Shincheonji, setta religiosa di Daegu. I timori di contagio sono ora legati a casi specifici come un call center di Seul e alcune chiese protestanti della provincia di Gyeonggi. Sono 407 i guariti per totali 1.947.

Raddoppiano i contagiati a New York

Il numero di casi di coronavirus a New York raddoppia e vola a 1.871. I morti sono 11. A scattare la fotografia della crisi nella città è il sindaco Bill de Blasio. «I numeri stanno salendo rapidamente», dice De Blasio impegnato in un pressing sul governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, affinché approvi la chiusura dell’intera città con l’obbligo per i cittadini di stare in casa.

