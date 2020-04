«Ieri sera sono andato in ospedale su consiglio del mio medico per alcuni esami di routine perché sto ancora sperimentando sintomi da coronavirus. Sono di buon umore e in contatto con il mio team, lavoriamo insieme per combattere questo virus e tenere tutti al sicuro». Lo scrive il premier britannico Boris Johnson via Twitter dal St. Thomas Hospital, rivolgendo poi un elogio a tutto il personale sanitario britannico e rinnovando la sollecitazione a tutti i connazionali «restare a casa» in questa fase.

Boris Johnson avrebbe ricevuto ossigeno in ospedale dopo il ricovero di ieri sera. Lo scrive oggi il Times. Il giornale non conferma invece che il premier britannico - afflitto da sintomi persistenti di coronavirus - sia stato indirizzato in un reparto di terapia intensiva, come indicato da vari media russi. Downing Street nella nota ufficiale delle scorse ore aveva indirettamente smentito la circostanza, sostenendo che il ricovero di Johnson non è avvenuto in regime di emergenza e che non è stato neppure necessario un trasporto in ambulanza. Stando al Times e ad altri giornali, il primo ministro Tory si trova al St. Thomas, uno dei maggiori e meglio equipaggiati ospedali pubblici di Londra. La struttura sanitaria mantiene tuttavia il riserbo e non conferma né smentisce per ora ufficialmente nulla.