Alla domanda se Johnson abbia avuto contatti con il suo staff nelle ultime ore, la fonte lo ha escluso, dicendo di non esserne a conoscenza; mentre sui tempi del ricovero in ospedale è rimasto cauto. «E’ presto per dire» quando potrà essere dimesso, ha detto, «decisioni come queste verranno prese su consiglio del suo team medico, che gli ha dato assistenza eccellente».