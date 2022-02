La visita del presidente francese Emmanuel Macron in Russia ha portato «un elemento di distensione» nella crisi tra Occidente e Mosca sull’Ucraina, ma non ha rappresentato un «miracolo», e «il problema non è stato ancora risolto»: lo ha affermato il capo diplomatico dell’UE, Josep Borrell.

«Per quanto le persone siano disposte a sedersi al tavolo e parlare, penso che ci sia una speranza per non entrare in uno scontro militare», ha detto Josep Borrell ai giornalisti al termine di una visita a Washington.

Dopo l’incontro con Putin, Macron ha detto di aver visto soluzioni «concrete» alla crisi e di aver ricevuto assicurazioni dal leader russo che non ci sarebbe stata un’ulteriore escalation. Ma nonostante il suo ottimismo, Borrell ha affermato che il problema «non è stato ancora risolto».

«La visita del presidente Macron a Mosca è stata importante, ma non ha prodotto un miracolo», ha detto, senza alcun segno di allentamento dell’escalation russa. La cosa più importante per le autorità russe non era l’Ucraina, ma «la nuova architettura della sicurezza in Europa», ha detto, aggiungendo che «loro contestano questa architettura».

«Hanno fatto pressione sull’Ucraina per ottenere una seduta e parlare di qualcosa che per loro è importante, l’allargamento della NATO e le preoccupazioni per la sicurezza che hanno».

