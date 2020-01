Lo scorso mese è uscito «I due Papi», film di Fernando Meirelles dove si racconta l’incontro a Roma tra l’allora cardinale Jorge Mario Bergoglio e il Papa Benedetto XVI, quando l’attuale Papa Francesco stava pensando di dimettersi dall’attività clericale. Il soggiorno romano diede la possibilità ai due di conoscersi meglio e confrontare le proprie idee. Conoscenza e confronto che però sembrano essere messi a dura prova dalle recenti notizie, nelle quali si parla di un libro di prossima uscita dove Joseph Alosius Ratzinger ribadirebbe l’indispensabilità del celibato tra i preti. Dichiarazioni che sarebbero in contrasto con alcune «deroghe» che Papa Francesco vorrebbe concedere in alcune comunità cristiane, come nelle aree più remote della regione amazzonica. Abbiamo voluto approfondire la situazione e i possibili sviluppi con il nostro esperto Carlo Silini.