Abbracciare l’amico quando ci si torna a vedere per la prima volta dopo mesi? Stringere la mano al boss il primo giorno del rientro in ufficio? C’è chi, dopo esser stato completamente vaccinato, è pronto a tuffarsi nel vecchio ordine sociale pre-Covid e chi ancora esita a muoversi nel «new normal» del distanziamento sociale quando la pandemia non è stata ancora completamente debellata ma il vaccino offre uno scudo di protezione.

Messaggi in codice di una difficile transizione, i braccialetti di plastica colorata, venduti su Amazon a dieci dollari per una busta da tre, nelle ultime settimane sono acquistati da manager di uffici che stanno cautamente riaprendo ai dipendenti o da organizzatori di congressi e altri grandi eventi, ad esempio un matrimonio.

Il sistema dei braccialetti è stato testato a un recente congresso dell’associazione americana degli executive di aeroporti a Savannah Georgia: gli organizzatori li avevano ordinati in quantità uguali per ciascun colore, ma tra i 325 partecipanti, molti mascherati, a andare a ruba è stato soprattutto il verde.

L’ambivalenza dei «gialli» può creare incertezze. Ci sono poi i classici camaleonti che non riescono a identificarsi con nessun colore e sono pronti a indossarli tutti, comportandosi a seconda di quel che fa l’interlocutore. Per non parlare di chi non accetta di farsi imporre alcuna regola e abbraccia anche chi non vuole essere toccato.