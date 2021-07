L’annuncio della Virgin Galactic, che ha sviluppato una navicella in grado di effettuare voli suborbitali, ha lanciato al rialzo le azioni della società di Sir Richard e acceso la fantasia di chi ha visto nella sfida tra i due tycoon un replay nel mondo degli 0,01% della grande gara tra Usa e Urss per la conquista dello spazio. Salvo colpi di scena, il take off di Bezos in Texas con la navicella New Shepard di Blue Origin resta invece in programma il 20 luglio: data simbolica perché 52esimo anniversario dello sbarco dell’Apollo 11 sulla Luna. Ad accompagnare nel volo suborbitale il fondatore di Amazon - uno degli uomini più ricchi del mondo con un patrimonio stimato di oltre 180 miliardi di dollari - sarà Wally Funk, che negli anni Sessanta si addestrò con la Nasa per il programma Mercury ma fu scartata alla fine perché donna. Ci sarà poi Mark, il fratello del tycoon e anche lui imprenditore, e un quarto passeggero il cui nome è ancora tenuto segreto e che ha pagato 28 milioni di dollari per aggiudicarsi all’asta il passaggio nello spazio.