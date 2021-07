Il countdown ormai sembra essere davvero cominciato, inesorabile. Se in questi mesi le tante richieste di impeachment per il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, sembravano sempre finire in un vicolo cieco, stavolta l’opposizione e i movimenti sociali si sono uniti e, soprattutto, hanno unito le loro precedenti 120 richieste di impeachment in un faldone di 271 pagine che potrebbe segnare il suo prossimo futuro. Nel Paese verde-oro però, perché un presidente possa subire l’impeachment, serve il voto dei 2/3 dei parlamentari - come il caso di Dilma Rousseff nel 2016 ben insegna. Per questo è iniziato subito il gioco delle trattative del partito di Bolsonaro per garantirsi i voti necessari per evitarlo. Il tutto avviene in un momento drammatico visto che il presidente è stato travolto dallo scandalo dei vaccini. Bolsonaro, è stato, infatti, citato nella denuncia per tangenti per l’acquisto di 20 milioni di dosi del vaccino indiano Covaxin ed è oggetto in questi giorni di una durissima commissione d’inchiesta del Senato su questo tema. Commissione che l’interessato ha liquidato con un lapidario «è una vergogna nazionale» ma che nella sostanza sta cercando di far luce su un capitolo molto ingarbugliato della recentissima storia del Paese nella lotta tragica contro la COVID-19.

L’accusa ai suoi danni

L’accusa è di aver chiuso un occhio sulla compravendita del ministero della Salute e sulle presunte tangenti. Testimoni chiave sono stati Luis Ricardo Miranda, direttore della divisione Importazioni del ministero, e il fratello, il parlamentare Luis Miranda. Il primo avrebbe ammesso di aver ricevuto pressioni per dare il via libera all’acquisto del Covaxin per poi notare irregolarità nelle ricevute di pagamento, in particolare una dal valore di circa 45 milioni di dollari. I due fratelli, sempre secondo la loro testimonianza al Senato, avrebbero avvisato già a marzo Bolsonaro dei loro dubbi sulla compravendita, e il presidente li avrebbe rassicurati dicendo che avrebbe inviato il caso alla Polizia federale, che però non ha mai ricevuto alcuna richiesta. Bolsonaro, che rischia anche un’accusa penale, dal canto suo continua a negare il proprio coinvolgimento nell’affaire, così come la società indiana produttrice del vaccino, la Bharat Biotech. Intanto nelle ultime ore, per cercare probabilmente di uscire dal pantano mediatico, il presidente ha licenziato Roberto Dias, direttore del settore logistico dello stesso ministero della Salute - licenziamento firmato sulla Gazzetta Ufficiale da uno dei fratelli Ramos, Luiz Eduardo -. Sarebbe stato Dias a sollecitare le tangenti, che avrebbe chiesto anche per un’altra enorme partita di vaccini di AstraZeneca - nello specifico un dollaro di tangente per dose -, senza però portare a buon fine la trattativa. Anche in questo caso, AstraZeneca ha negato qualsiasi tipo di trattativa con la società intermediaria coinvolta nel caso. Questo non basterà, però, a tirare fuori Bolsonaro dai guai e a portarlo fino al termine del suo mandato, alla fine del 2022.

Il flop della Coppa America

Anche perché comincia a pesare l’enorme scontento popolare che ha portato i brasiliani a scendere in piazza nelle principali città del Paese per chiedere i vaccini - finora è stato vaccinato solo circa il 13% della popolazione con due dosi - ma soprattutto per chiedere l’impeachment del presidente che, all’inizio della pandemia, non solo minimizzava il problema defininendolo una semplice influenza, ma aveva addirittura spinto come unica soluzione un farmaco antimalarico, poi rivelatosi totalmente inadeguato, ovvero l’idrossiclorichina. Per non parlare poi dell’Amazzonia, diventata ormai un caso internazionale, con l’ex ministro dell’ambiente Ricardo Salles costretto alle dimissioni per la presunta connivenza con i disboscatori illegali. Bolsonaro, per ripulire l’immagine del suo governo, ha adesso deciso di inviare l’esercito fino alla fine di agosto per rafforzare la lotta contro il disboscamento illegale. E con un altro decreto ha anche vietato gli incendi per fini agricoli in tutto il Brasile per 120 giorni, con restrizioni più severe in Amazzonia e nel Pantanal. Ma gli ambientalisti sono scettici anche perché dall’inizio della sua presidenza nel 2018 la deforestazione amazzonica è aumentata in modo esponenziale, tanto che in queste settimane il Paese intero sta vivendo la peggiore siccità degli ultimi 90 anni. Colpito l’approvvigionamento delle principali centrali idroelettriche del Paese, è scattato l’allarme su un possibile programma di razionamento come quello avvenuto nel 2001. A salvare l’immagine di un Brasile ben governato non è riuscita neanche la Coppa America, che Bolsonaro aveva cercato di usare come vetrina internazionale dopo i no di Argentina e Colombia. Giunta ormai alle battute finali si è rivelata un mezzo flop non solo di immagine ma anche economico. Secondo le ultime stime della Conmebol, la UEFA sudamericana, questa edizione della Coppa America avrebbe fatto perdere alle loro casse l’equivalente di almeno 14 milioni di franchi svizzeri.

