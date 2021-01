Un’altra tragedia aerea per il calcio brasiliano, dopo quella che il 28 novembre 2016 colpì la squadra della Chapecoense in viaggio verso la Colombia per la finale di Copa Sudamericana. Stamattina intorno alle 8.15, un aereo che trasportava il Palmas Futebol e Regatas, formazione di Serie D, ha subito danni al decollo dall’aeroporto privato di Luzimangues a Porto Nacional (a 60 chilometri a sud di Palmas, capitale dello stato di Tocantins). Il velivolo è precipitato in un bosco a fine pista: morti quattro giocatori, il presidente del club e il pilota dell’aereo. Il mezzo avrebbe dovuto raggiungere Goiânia per la partita con il Vila Nova per la Copa Verde, in programma lunedì. A bordo c’erano i calciatori Lucas Praxedes (23 anni), Guilherme Noé (28), Ranule (27) e Marcus Molinari (23), il presidente Lucas Meira (32) e il pilota, identificato come «Comandante Wagner».